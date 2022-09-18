Керманич прокоментував результативний вибух форварда своєї команди.
Антоніо Конте та Сон Хин Мін, Getty Images
18 вересня 2022, 08:50
Нападник лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін від самого початку сезону не відзначався забитими м’ячами, аж допоки головний тренер "шпор" Антоніо Конте не ухвалив рішення залишити його на лаві для запасних у матчі восьмого туру англійської Прем’єр-ліги проти Лестера.
Однак, коли футболіст усе ж таки з’явився на футбольному полі, то одразу ж вистрілив одним із найшвидших хет-триків із заміни в історії національної першості.
Італійський фахівець не міг пройти повз цього здобутку власного гравця під час післяматчевого інтерв’ю.
"Якщо футболіст є обдарованим технічно та ментально, якщо це хороша людина, він ставиться до подібних речей із розумінням. Таке вже траплялось під час моєї попередньої кар’єри на посаді головного тренера.
Проте бувало й таке, що футболіст опинявся на лаві для запасних, і потім не хотів виходити на поле, коли я кликав його під час гри. Я й до такого намагаюсь ставитись із розумінням, проте в контексті Сона ми говоримо про дійсно сильну особистість.
Я впевнений в тому, що будь-яке рішення, яке було мною ухвалено, принесло користь команді. Хтось із гравців може цього не розуміти, бо людям не дуже подобається розпочинати на лаві для запасних, і лише потім з’являтись за ходом гри, але це також важлива робота.
Проте інколи буває й так, що футболістам потрібно перезарядитись на фізичному та ментальному рівні. Сон не забивав голів від початку сезону, ви й самі про це знаєте. Сьогодні він забив одразу тричі за лічені хвилини.
Я після гри підійшов до нього та сказав, що якщо ти будеш й надалі робити хет-трики виключно з виходу на заміни, то ми можемо повторити цей експеримент. Звісно, що я жартую, але я зараз щасливий, бо маю групу гравців відмінної якості", — заявив італійський фахівець.
У наступному турі на Тоттенгем очікує гостьове лондонське дербі проти Арсенала.