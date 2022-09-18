Англія

Керманич прокоментував результативний вибух форварда своєї команди.

Нападник лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін від самого початку сезону не відзначався забитими м’ячами, аж допоки головний тренер "шпор" Антоніо Конте не ухвалив рішення залишити його на лаві для запасних у матчі восьмого туру англійської Прем’єр-ліги проти Лестера.

Однак, коли футболіст усе ж таки з’явився на футбольному полі, то одразу ж вистрілив одним із найшвидших хет-триків із заміни в історії національної першості.

Італійський фахівець не міг пройти повз цього здобутку власного гравця під час післяматчевого інтерв’ю.

"Якщо футболіст є обдарованим технічно та ментально, якщо це хороша людина, він ставиться до подібних речей із розумінням. Таке вже траплялось під час моєї попередньої кар’єри на посаді головного тренера.

Проте бувало й таке, що футболіст опинявся на лаві для запасних, і потім не хотів виходити на поле, коли я кликав його під час гри. Я й до такого намагаюсь ставитись із розумінням, проте в контексті Сона ми говоримо про дійсно сильну особистість.

Я впевнений в тому, що будь-яке рішення, яке було мною ухвалено, принесло користь команді. Хтось із гравців може цього не розуміти, бо людям не дуже подобається розпочинати на лаві для запасних, і лише потім з’являтись за ходом гри, але це також важлива робота.

Проте інколи буває й так, що футболістам потрібно перезарядитись на фізичному та ментальному рівні. Сон не забивав голів від початку сезону, ви й самі про це знаєте. Сьогодні він забив одразу тричі за лічені хвилини.

Я після гри підійшов до нього та сказав, що якщо ти будеш й надалі робити хет-трики виключно з виходу на заміни, то ми можемо повторити цей експеримент. Звісно, що я жартую, але я зараз щасливий, бо маю групу гравців відмінної якості", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі на Тоттенгем очікує гостьове лондонське дербі проти Арсенала.