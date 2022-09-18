Англія

Корейського нападника нарешті прорвало.

Лондонський Тоттенгем на початку сезону мав певні проблеми відносно результативності гравців лінії атаки, проте в рамках восьмого туру англійської Прем’єр-ліги один лишень нападник команди Антоніо Конте Сон Хин Мін зумів відзначитись одразу трьома голами за 14 хвилин домашньої зустрічі проти Лестера (6:2).

Варто зазначити, що свої гольові постріли корейський форвард виконав після появи на футбольному полі на заключні півгодини зустрічі, коли стан справ на табло був ще відносно хитким.

Цей здобуток дозволив гравцеві "шпор" не тільки допомогти команді першими м’яча в цьому сезоні, а й установив новий відлік із моменту виконання хет-триків футболістами столичного колективу, які з’являлись на полі на заміну.

Як повідомляє статистичний портал Opta, До Сона подібним відзначався Стівен Нейсміт ще в вересні 2015 року, коли Тоттенгем грав у дербі проти Челсі.

У наступному турі на Тоттенгем очікує гостьове лондонське дербі проти Арсенала.