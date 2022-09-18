Англія

Півзахиснику Манчестер Сіті для цього знадобилось набагато менше матчів.

Напередодні Манчестер Сіті здобув гостьову перемогу над Вулвергемптоном у рамках восьмого туру англійської Прем’єр-ліги (3:0).

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 0:3 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "містян" Кевін де Брюйне у звітній зустрічі відзначився одразу двома гольовими передачами, що дозволило йому збільшити до дев’яти загальну кількість результативних дій у поточному сезоні (1 гол + 8 гольових передач).

Окрім того, ці два асисти для бельгійського виконавця стали 91 та 92 гольовою передачею в рамках англійської Прем’єр-ліги.

Це дозволило йому досягти відповідних показників легендарного півзахисника Ліверпуля Стівена Джеррарда. Щоправда з однією умовою — де Брюйне знадобилось для цього на 287 матчів менше (217 проти 504).

Наступним конкурентом у рейтингу найкращих асистентів АПЛ для гравця Манчестер Сіті є його колишній одноклубник Давід Сілва з 93 гольовими пасами.

Трохи більше у культового нападника Денніса Бергкампа — 94 асисти, а, коли Кевін нарешті дістанеться до топ-5 авторів результативних передач, то до показників Франка Лампарда доведеться ще дужче постаратись дотягнутись — 102 паси.

Рекорд із 162 передачами утримує екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Раян Гіггз.