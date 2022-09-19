Девід Вейр висловився щодо нового головного тренера команди.
Роберто Де Дзербі, ФК Брайтон
19 вересня 2022, 11:50
Технічний директор Брайтона Девід Вейр прокоментував призначення нового головного тренера, яким став колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.
"Роберто продемонстрував свої безперечні здібності у своїй роботі в Італії та Україні, і те, чого він досяг у Сассуоло, безумовно, виділяється.
За короткий час у Шахтарі він досягнув подальших успіхів, привівши клуб до перемоги у кубку та очоливши турнірну таблицю української Прем'єр-ліги, перш ніж війна раптово перервала його перебування там.
Ми раді вітати Роберто і з нетерпінням чекаємо на можливість надати його нашій команді, а також надати йому всю необхідну підтримку, щоб надати свою тренерську філософію і допомогти гравцям продовжити їхній блискучий початок сезону", — наводить слова Вейра прес-служба клубу.
Після семи турів "чайки" йдуть на четвертому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи при цьому один матч у запасі.