Англія

Девід Вейр висловився щодо нового головного тренера команди.

Технічний директор Брайтона Девід Вейр прокоментував призначення нового головного тренера, яким став колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Роберто продемонстрував свої безперечні здібності у своїй роботі в Італії та Україні, і те, чого він досяг у Сассуоло, безумовно, виділяється.

За короткий час у Шахтарі він досягнув подальших успіхів, привівши клуб до перемоги у кубку та очоливши турнірну таблицю української Прем'єр-ліги, перш ніж війна раптово перервала його перебування там.

Ми раді вітати Роберто і з нетерпінням чекаємо на можливість надати його нашій команді, а також надати йому всю необхідну підтримку, щоб надати свою тренерську філософію і допомогти гравцям продовжити їхній блискучий початок сезону", — наводить слова Вейра прес-служба клубу.

Після семи турів "чайки" йдуть на четвертому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи при цьому один матч у запасі.