Англія

Італійський фахівець продовжить тренерську кар'єру в Англії

Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі близький до того, щоб очолити клуб АПЛ Брайтон. Нагадаємо, що "чайки" залишилися без коуча після запрошення Грема Поттера до Челсі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, переговори між клубом та італійським фахівцем проходять успішно. Очікується, що невдовзі Брайтон ухвалить остаточне рішення щодо призначення нового головного тренера.

Нагадаємо, італійський спеціаліст очолив "гірників" літом 2021-го і з того часу провів біля керма команди 30 матчів, вигравши Суперкубок та отримав лідерство в УПЛ. У середині літа він розірвав контракт з українським клубом.