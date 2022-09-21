Англія

Захисник Тоттенгема прокоментував наслідки бійки з уболівальником.

Уже більше двох років устигло минути з моменту заворушень на трибунах між фанатами англійського Тоттенгема та центральним захисником "шпор" Еріком Даєром, проте наслідки цієї події досі переслідують футболіста.

"Із того часу ставлення до членів моєї сім’ї на трибунах тільки погіршилось. Для мене це становить серйозну проблему. На нещодавній виїзній грі проти Челсі у моїх друзів та родичів були конфлікти на трибунах із фанатами клубу.

Нічого доброго тоді не відбувалось. Звичайно, обійшлось без фізичного втручання, виключно образливі вигуки, але приємного мало.

Хочу тільки підкреслити, що це були вболівальники обох команд, а не виключно Челсі чи Тоттенгема, тут я не акцентую на комусь увагу.

Зазвичай, я не реагую на подібні події. Наприклад, фанати Бернлі після того інциденту співали пісню на адресу мого брата. Мені навіть сподобалось, посміялись після гри разом із ним і командою над цим випадком. Мені подобається такий гумор, якщо він… правильний, чи щось накшталт цього.

Люблю грати на виїзді, бо такі випадки — це невід’ємна частина цих спортивних подій. Але інколи бувають речі, яких краще б не траплялось. Моя сім’я інколи взагалі відмовлялась їздити на гостьові матчі з міркувань безпеки через це. Наприклад, моя мама зі задоволенням відвідувала б такі матчі, але для неї така поведінка фанатів є занадто великим емоційним навантаженням. Утім, усі батьки футболістів так чи інакше стикались із подібним.

Я ніколи раніше не говорив про ту ситуацію з вболівальником на матчі проти Норвіча в пресі, тому що, чесно кажучи, я був зовсім не задоволений тим, як вона була вирішена. Я не знаю, що я можу сказати з цього приводу, тому що я не знаю, чи отримаю за це чергову заборону грати в футбол, чи якийсь штраф знову.

У тій ситуації не було такої драми, як дехто намагається зліпити. Але так, я не шкодую через те, що сталось, і зробив би це знову, якщо б подібне мало місце. Вважаю, що тоді моя поведінка по відношенню до фаната була ще занадто лояльною", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що наслідком інциденту стала дискваліфікація футболіста збірної Англії на чотири гри та штраф у розмірі 40 тис. фунтів стерлінгів.