Англія

Легенда клубу постане у новій ролі.

Марк Нобл призначений спортивним директором Вест Гема, повідомляється на офіційному сайті "молотобійців".

Ноубл офіційно розпочне виконання своїх обов'язків 2 січня 2023 року.

Нагадаємо, Нобл провів у Вест Гемі 18 років. За цей час англієць зіграв у 550 матчах, забив 62 голи і 61 раз асистував партнерам. Наприкінці минулого сезону Нобл завершив ігрову кар'єру.

Раніше ми писали, що лише Лампард, Джеррард, Руні та Агуеро забили більше пенальті в АПЛ, ніж Нобл