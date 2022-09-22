Легенда клубу постане у новій ролі.
Марк Нобл, офіційний сайт Вест Гема
22 вересня 2022, 13:48
Марк Нобл призначений спортивним директором Вест Гема, повідомляється на офіційному сайті "молотобійців".
Ноубл офіційно розпочне виконання своїх обов'язків 2 січня 2023 року.
Нагадаємо, Нобл провів у Вест Гемі 18 років. За цей час англієць зіграв у 550 матчах, забив 62 голи і 61 раз асистував партнерам. Наприкінці минулого сезону Нобл завершив ігрову кар'єру.
Раніше ми писали, що лише Лампард, Джеррард, Руні та Агуеро забили більше пенальті в АПЛ, ніж Нобл