Україна

Трансфер Мудрика до англійського клубу може стати рекордним для українського футболу.

МУДРИК ПРОТИ РЕАЛУ У ЛИСТОПАДІ 2021, GETTY IMAGES

МУДРИК ПРОТИ РЕАЛУ У ЛИСТОПАДІ 2021, GETTY IMAGES

Півзахисником Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик зацікавлений у кількох англійських клубах. Інтерес до українця виявляє Ліверпуль, Арсенал та Евертон. А влітку Брентфорд намагався підписати Михайла, але не зміг домовитись про суму трансферу.

Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра повідомляється, що охочим підписати Мудрика доведеться пристойно розщедритися. Мова про 60 мільйонів євро. Це сума, за яку "гірники" готові розпрощатися зі своїм талантом.

Також стало відомо, що селекціонери Реала вивчатимуть гру вінгера Шахтаря в очних протистояннях команд у групі Ліги чемпіонів 5 та 11 жовтня.

Нагадаємо, після двох турів Мудрик є лідером групового етапу Ліги чемпіонів за системою гол+пас.