Англія

Французький півзахисник може змінити клуб.

Челсі, як і раніше, не може домовитися про продовження контракту з півзахисником Нголо Канте, а тому інші клуби активізувалися.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, французький футболіст зацікавив Парі Сен-Жермен та Ювентус.

Канте грає за Челсі з 2016 року. З клубом він вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок Європи, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Канте провів на полі лише дві гри (175 хвилин у сумі) через травми. Його контракт з Челсі дійсний до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Нголо Канте пропустив 40 матчів за Челсі з 2020 року, тому не є безперечним гравцем основи останнім часом.