28-річний гравець може спробувати свої сили в АПЛ.
РОБІН ГОЗЕНС, GETTY IMAGES
26 вересня 2022, 18:56
Лестер проявляє інтерес до півзахисника Інтера Робіна Госенса, повідомляє FC Inter News.
Чутки навколо Робіна Госенса не вщухають. Попри заявлене бажання продовжити кар'єру в Інтері, німецький вінгер може покинути Мілан вже в січні. З іншого боку, Індзагі вірить, що футболіст поїде на чемпіонат світу, щоб перезапуститися та продемонструвати себе.
За даними джерела, ситуацією навколо Госенса хоче скористатися Лестер, якого "лисиці" хотіли підписати ще два роки тому під час його виступів у Аталанті.
У "лисиць" чудові стосунки з його представником Паоло Бусардо, що може допомогти в переході, але багато залежить також від того, як розвиватиметься цей сезон у Прем'єр-лізі для колективу Роджерса, який наразі знаходиться на дні турнірної таблиці.