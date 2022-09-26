Англія

28-річний гравець може спробувати свої сили в АПЛ.

Лестер проявляє інтерес до півзахисника Інтера Робіна Госенса, повідомляє FC Inter News.

Чутки навколо Робіна Госенса не вщухають. Попри заявлене бажання продовжити кар'єру в Інтері, німецький вінгер може покинути Мілан вже в січні. З іншого боку, Індзагі вірить, що футболіст поїде на чемпіонат світу, щоб перезапуститися та продемонструвати себе.

За даними джерела, ситуацією навколо Госенса хоче скористатися Лестер, якого "лисиці" ​​хотіли підписати ще два роки тому під час його виступів у Аталанті.

У "лисиць" чудові стосунки з його представником Паоло Бусардо, що може допомогти в переході, але багато залежить також від того, як розвиватиметься цей сезон у Прем'єр-лізі для колективу Роджерса, який наразі знаходиться на дні турнірної таблиці.