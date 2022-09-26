Англія

Форвард має намір залишитись в Лондоні.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн має намір продовжити контракт з клубом, інформує журналіст Фабріціо Романо.

Відзначається, що англієць відмовиться від пропозицій Баварії і Челсі. Футболісту імпонує тренерська робота Антоніо Конте, тому він хоче продовжити працювати під керівництвом італійського спеціаліста.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія обрала Гаррі Кейна своєю пріоритетною метою у майбутнє літнє трансферне вікно.

Цього сезону Кейн забив шість голів і віддав одну результативну передачу в АПЛ. Бомбардирські звитяги форварда допомагають лондонському клубу йти на третій сходинці турнірної таблиці.