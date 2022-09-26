Ліга націй

Тарас Качараба розповів про підготовку команди до поєдинку Ліги націй проти Шотландії.

Захисник збірної України Тарас Качараба прокоментував минулий матч проти Вірменії (5:0), також поділився своїми думками напередодні гри з Шотландією в Лізі націй.

"Переліт був нормальний, провели відновлювальне заняття ті, хто грав більше тайму з Вірменією. Поїдемо в готель, де кожен працюватиме над собою, буде заліковувати свої болячки. Готуємося до наступного поєдинку. Я почуваюся добре. Звичайно, є певна втома, але до гри встигнемо відновитися.

У матчі з Вірменією перший тайм був доволі нервовим, тому що тиснув результат. Але в другій половині ми забили другий-третій голи, тож долю гри вже було вирішено, ми тримали її під своїм контролем.

Тренери дивитимуться, хто свіжіший та підходить до поєдинку із Шотландією в більш оптимальних кондиціях. У нас є ще два дні, є час, щоб підготуватися. Усі готуються серйозно, сподіваються на хорошу гру й позитивний результат.

Розраховуємо й на наших уболівальників. Знаємо, що в Польщі перебуває дуже багато українців, тому очікуємо, що прийде якнайбільше глядачів, повний стадіон. Очікуємо на гарну підтримку з боку наших уболівальників, а ми зі свого боку постараємося показати найкращий футбол і результат", - наводить слова Качараби прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч шостого туру Ліги націй між збірними України та Шотландії відбудеться завтра, 27 вересня у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.