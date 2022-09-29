Англія

Півзахисника Арсеналу успішно прооперували.

В останні місяці півзахисник Арсеналу Еміль Сміт-Роу відчував дискомфорт у паху, що обмежувало його тренування та виступи у матчах.

Після поразки в матчі Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (1:3) на Олд Траффорд 4 вересня, а також після додаткових консультацій фахівців та обговорень з медичною службою Емілю зробили операцію з відновлення пошкодженого сухожилля у паху. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Успішна операція була проведена в Лондоні кілька днів тому, і програма реабілітації Сміта-Роу вже розпочалася. Очікується, що футболіст повернеться до повноцінних тренувань у грудні.

Нагадаємо, наразі лондонський клуб лідирує в АПЛ. Наступний матч підопічні Артети проведуть 1 жовтня проти Тоттенгема.