Франция

Італійський фахівець ледь не опинився у Франції на посаді головного тренера Ніцци.

Колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі був у кроці до призначення в Ніццу. Про це повідомив колишній спортивний директор клубу Жюльєн Фурньє. Він намагався переконати босів команди у призначенні італійця.

"Мені дуже подобається Люсьєн (Фавр), але він повинен працювати в усталеній клубній системі з чіткими правилами. У команді має бути військова організація і дуже суворе керівництво. У цьому контексті я був більшим за запрошення іншого тренера. Я хотів Де Дзербі", — цитує Фурньє RMC Sport.

Нагадаємо, влітку Ніццу очолив Фавр. Швейцарець провів на чолі команди 12 матчів у всіх турнірах (3 перемоги, 4 нічиї, 5 поразок). Наразі Ніцца знаходиться на 13-му рядку Ліги 1. А Роберто Де Дзербі очолив Брайтон.