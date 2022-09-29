Італія

Під керівництвом 48-річного фахівця Удінезе виграв усі три матчі.

У Серії А визначили найкращого тренера вересня. Ним став Андреа Соттіл, який тренує Удінезе.

Удінезе — команда, яка захоплює Італію

Під його керівництвом у вересні команда перемогла у всіх трьох матчах: Рому (4:0), Сассуоло (3:1) та Інтер (3:1).

На даний момент Удінезе посідає третє місце у чемпіонаті Італії. За сім матчів клуб набрав 16 очок. При цьому "чорно-білі" знаходяться лише в одному пункті від першого місця (у Наполі та Аталанти по 17 очок).