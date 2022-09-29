Україна

19-річний футболіст виступатиме за луганську команду.

Ілля Гулько став гравцем Зорі, повідомив офіційний сайт УПЛ.

19-річного хавбека внесено до заявки на сезон за луганську команду. У Гулька завершився контракт із Шахтарем, внаслідок чого він перейшов у Зорю на правах вільного агента.

Гулько провів 16 ігор за Шахтар U-19: на його рахунку один гол. Також він провів 6 ігор у юнацькій Лізі чемпіонів, де забив два голи.

Раніше Зоря підписала голкіпера Шахтаря.