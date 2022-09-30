Англія

Зловмисники увірвались в дім футболіста напередодні.

27 вересня увечері зловмисники пограбували будинок півзахисника Ліверпуля Алекса Окслейда-Чемберлена.

Футболіст зі своєю дружиною співачкою Перрі Едвардс були у домі, коли зловмисники увірвались туди.

Вони вкрали сумки з речами футболіста та його дружини, а також деякі неназвані коштовності.

Окслейд-Чемберлен повідомив про це у поліцію. Злодіїв поки що не знайшли, але справу вже відкрили.

Нещодавно колишнього захисника Ліверпуля пограбували, коли він був на матчі ПСВ — Феєнорд.