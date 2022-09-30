Зловмисники увірвались в дім футболіста напередодні.
Алекс Окслейд-Чемберлен, Getty Images
30 вересня 2022, 10:24
27 вересня увечері зловмисники пограбували будинок півзахисника Ліверпуля Алекса Окслейда-Чемберлена.
Футболіст зі своєю дружиною співачкою Перрі Едвардс були у домі, коли зловмисники увірвались туди.
Вони вкрали сумки з речами футболіста та його дружини, а також деякі неназвані коштовності.
Окслейд-Чемберлен повідомив про це у поліцію. Злодіїв поки що не знайшли, але справу вже відкрили.
Нещодавно колишнього захисника Ліверпуля пограбували, коли він був на матчі ПСВ — Феєнорд.