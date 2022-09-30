Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати нового голкіпера.

Манчестер Юнайтед якісно провів минуле літнє трансферне вікно, але, як і раніше, працює над посиленням складу.

Як повідомляє видання Football Insider, Астон Вілла відхилить усі пропозиції щодо Еміліано Мартінеса, який зацікавив "червоних дияволів".

Контракт Еміліано з Віллою діє до 2027 року, а команда Прем'єр-ліги вимагатиме за нього приблизно 45 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що на аргентинського футболіста також претендує представник іспанського чемпіонату — Атлетіко.