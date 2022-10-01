Англія

Хосеп Гвардіола не зможе розраховувати на повний склад.

Манчестер Сіті у рамках поєдинку дев'ятого туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє видання BBC з посиланням на слова Гвардіоли, захисник "городян" Джон Стоунз не зможе взяти участь у поєдинку через пошкодження.

Стверджується, що англійський футболіст зможе повернутися лише через 10-14 днів. Травму він отримав у грі проти Німеччини у Лізі націй.

Нагадаємо, що матч між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 2 жовтня. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті.