Англія

Італійський півзахисник залишився у Ювентусі.

Манчестер Юнайтед минулого літнього трансферного вікна намагався домовитися про перехід півзахисника Ювентуса Мануеля Локателлі.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський футболіст відповів відмовою "червоним дияволам".

Стверджується, що після цього Манчестер Юнайтед перейшов на Адрієна Рабйо, з яким не склалося. У результаті "червоні дияволи" підписали Каземіро.

Нагадаємо, що також інтерес до італійського півзахисника проявляв інший представник АПЛ — Арсенал.