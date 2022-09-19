Англія

"Каноніри" хочуть підписати італійського півзахисника.

Арсенал непогано попрацював на трансферному ринку в минуле літнє вікно переходів, але, як і раніше, потребує посилення.

Як повідомляє видання Calciomercato, "каноніри" хочуть підписати Мануеля Локателлі із Ювентуса.

Стверджується, що Арсенал намагався оформити перехід італійця перед його трансфером до Ювентуса, але отримав відмову.

Нагадаємо, що Арсенал намагатиметься придбати Юрі Тілеманса в зимнє трансферне вікно.