Англія

Фахівець переживає за долю країни та колишнього клубу.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі після нічиї проти Ліверпуля в АПЛ не забувся згадати про війну в Україні.

"Я продовжую думати про те, що сталося кілька місяців тому, і про те, де я був у лютому. Я був упевнений, що проти Ліверпуля у Прем'єр-лізі ми зможемо зіграти дуже хорошу гру.

Я дуже пишаюся тим, що я головний тренер Брайтона. Але знаєте, думками я все ще з донецьким Шахтарем і всім українським народом", — цитує Де Дзербі журналіст Річі Міллс.

Нагадаємо, що Де Дзербі протягом неповного сезону-2021/22 очолював Шахтар, але залишив клуб з початком війни в Україні.

Відео забитих голів та огляд найцікавіших моментів матчу між Ліверпулем та Брайтоном дивіться на Football.ua.