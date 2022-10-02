Англія

Керманич МЮ висловився про поразку у манкуніанському дербі.

В одному з центральних матчів дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед у манкуніанському дербі з рахунком 6:3.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поділився емоціями щодо результату цього матчу.

"Я здивований, чому ми не вийшли на поле. Я бачив іншу команду, інший дух, і ми не виглядали переконливими. Мені потрібно поговорити зі своїми гравцями і дізнатися, чому так сталося. Завтра я покажу команді, що ми могли бути кращими. У моменті з першим голом ми виграли боротьбу за м’яч і могли створити свій момент. Те, що вийшло у підсумку, просто неприпустимо.

Нам не вистачало віри в себе. Коли ви не вірите в себе, ви не можете вигравати матчі. Таке ставлення неприпустимо. Ми були недисциплінованими. Згідно зі всіх футбольних канонів, нас через це просто знищили, вбили. Саме це сталося сьогодні.

У такі моменти я не можу думати про позитив. Ми підвели наших уболівальників, ми підвели себе і дуже розчаровані", — сказав тен Гаг після матчу.

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