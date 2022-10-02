Англія

Іспанський фахівець задоволений норвезьким футболістом.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував результативність Ерлінга Голанда, який оформив хет-трик у матчі проти Манчестер Юнайтед.

"Щодо Голанда, то цифри говорять самі за себе. Він уже робив це раніше тут.

Ми намагаємося допомогти йому адаптуватися у нашому середовищі. Відчувається, що він завжди голодний до голів.

Статистика лякає, відверто кажучи", – сказав Гвардіола в інтерв'ю BBC.

На Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед.