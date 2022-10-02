Французький фахівець високо оцінює шанси своєї колишньої команди.
АРСЕН ВЕНГЕР, GETTY IMAGES
02 жовтня 2022, 21:59
Колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер вважає "канонірів" серед фаворитів на перемогу в АПЛ.
"Я поставив би його відразу на Манчестер Сіті. Арсенал — друга за силою команда Англії на даний момент і має хороші шанси виграти чемпіонат.
Крім того, француз висловився про гру форварда Ерлінга Голанда.
Ерлінг — справжній монстр. Є відчуття, що ніхто не може його зупинити", — наводить слова Венгера Standard.