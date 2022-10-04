Англія

На рахунку 22-річного норвежця 5 голів в 4 матчах команди у вересні.

Нападаючого Манчестер Сіті Ерлінга Голанда було визнано найкращим гравцем клубу за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування серед уболівальників, 22-річний норвежець випередив півзахисників Кевіна де Брюйне та Філа Фодена.

На рахунку форварда "городян" п'ять забитих м'ячів у чотирьох матчах, які пішли у вересні.

Загалом Голанд провів 11 матчів цього сезону, в яких забив 17 голів і віддав три гольові передачі.