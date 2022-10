Довгоочікуваний дев'ятий тур цього розіграшу англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, тому саме час підбити його підсумки.

Цікавих подій було більш ніж достатньо. Так, на минулих вихідних Арсенал завдав Тоттенгему першої поразки в сезоні і зберіг лідерство в таблиці, Ліверпуль і Брайтон влаштували гольову перестрілку в дебютному матчі Роберто Де Дзербі в АПЛ, Челсі насилу дотиснув Крістал Пелес, а Хосеп Гвардіола вирішив до кінця не принижувати Еріка тен Гага в дербі Манчестера.

Крім того, Лестер здобув свою першу перемогу в сезоні, Віталій Миколенко провів хороший матч із Саутгемптоном, а Девід Моєс "звільнив" Бруну Лаже з посади головного тренера Вулвергемптона.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в дев'ятому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Що ж було не так із обороною Ліверпуля? Тут слова зайві — краще це бачити на власні очі. Пам'ятаєте як Клопп називав Трента Александра-Арнольда найкращим правим захисником світу? Так ось, цей "найкращий захисник" протягом матчу став об'єктом, не побоюсь цього слова, справжніх знущань з боку атаки "чайок". Індивідуальні помилки на рівному місці, програвання суперникам у позиційному плані... Не знаю, що сталося з англійцем, але якби подібне ми побачили у виконанні того ж Гаррі Магуайра — його миттєво "з'їли" б фанати в соціальних мережах, наплодивши незліченну кількість мемів на будь-який смак. І що найголовніше – ТАА вже не вперше повністю провалює гру. Згадайте хоча б те, як проти Наполі він просто стояв та спостерігав, як забивають його команді. Що найгірше в цій ситуації — у Ліверпулі зараз нікому замінити Александра-Арнольда, тому ми змушені дивитися, як протягом 90 хвилин англієць безпосередньо бере участь у трьох пропущених голах своєї команди.

Але питання є не лише до ТАА. На свою порцію критики також заслуговують Вірджил ван Дейк, Матіп... Та взагалі вся лінія оборони, крім Фабіньо — але один у полі не воїн. Що було добре у Ліверпуля – так це реалізація моментів від Боббі Фірміно, який оформив дубль, і, звісно, ​​перевага над суперником у фізичному плані. Адже, відверто кажучи, переломити хід зустрічі мерсисайдцям допомогло те, що за такого високого темпу гравці Брайтона встигли "наїстися" вже в першому таймі і були змушені зменшити оберти, чим вміє користуватися фізично підготовлена команда Клоппа. Тільки ось ні старання Фірміно, ні курйозний автогол Вебстера не змогли перекрити той хаос, який ми були вимушені побачити від оборони "червоних". Того вечора Брайтон заслуговував як мінімум на нічию, а як максимум — на перемогу. Завдання мінімум "чайки" виконали та дали перспективний старт Де Дзербі на новому місці роботи.

Так, це всього один матч, за яким не варто робити поспішних висновків, але коротку ремарку все-таки зроблю: для досягнення успіху в Шахтарі та побудови гри, виходячи зі своєї футбольної філософії, італійцеві в будь-якому випадку потрібен був час на побудову команди, налагодження ігрових зв'язків між футболістами та банальне навчання гравців комбінаційному футболу після періоду роботи з більш прагматичним Каштру. Відмінність Брайтона від Шахтаря в тому, що це вже команда з готовою системою, яку кілька років вибудовував Грем Поттер. Більш того — ця система стилістично підходить під вимоги Де Дзербі, тому він може почати давати результат уже зараз. Чи вийде це — покаже час, але тут ще важливо, яких саме результатів ми чекаємо від Брайтона цього сезону. Виходячи з поточного четвертого місця, у когось очікування можуть бути завищеними, але я не думаю, що підсумкове місце у десятці можна буде розцінювати як провал. Середина таблиці — це провал для того ж таки Ліверпуля, тренерському штабу якого точно є над чим подумати перед наступною зустріччю з лондонським Арсеналом. Проте цього часу "подумати" було достатньо, втім, після міжнародної паузи ми все одно побачили той самий Ліверпуль, що був і до.

Тільки після того, як рахунок на табло став 6:1, Хосеп Гвардіола "зняв" з гри майже всіх ключових гравців атаки, окрім Голанда та Бернарду Сілви, надавши таким чином супернику можливість уникнути настільки ганебного рахунку хоча б виходячи з цифр на табло. Ми ж всі чудово розуміємо, що дубль Марсьяля в останні хвилини — це наслідок того, що Сіті розслабився і став грати на "півноги". Це аж ніяк не наслідок гарної гри "червоних дияволів" у заключному відрізку або якихось рішень від тренерського штабу тен Гага.

Взагалі, першочерговий план нідерландця на гру досі незрозумілий і виглядає аж надто самовпевнено. Центр поля був очікувано програний вже у перші хвилини, підключення вінгбеків Сіті до атак навіть не потрібно було, а якась реакція на те, що відбувалося на полі, напрошувалася відразу ж після першого пропущеного м'яча. У підсумку тренерський штаб Юнайтед дотягнув до того, що ситуація стала катастрофічною. Крайні захисники МЮ не витримали такого сильного тиску, одного Мактомінея кинули в центрі під "каток" зі зв'язки Де Брюйне-Бернарду-Гюндоган, Еріксен і Фернандеш не мали змоги зачепитися за м'яч, атакуюче тріо як наслідок взагалі було відсутнє зі зрозумілих причин, так ще й Варан отримав травму в першому таймі. Висновок тут один: хтось надто переоцінив силу своєї команди на тлі минулих чотирьох перемог поспіль та виграної статуетки кращому тренеру місяца в АПЛ за два матчі.

Нульова нічия між Борнмутом та Брентфордом. За перший тайм "вишні" завдали лише двох ударів, загалом менше володіли м'ячем, але хто потім згадає, що підопічні Томаса Франка виглядали краще за грою? Усі подивляться на підсумковий рахунок, а там 0:0.

Борнмут — Брентфорд 0:0

Схема по Кріштіану Роналду на всі випадки життя:

Найкращі "дев'ятки" АПЛ прямо зараз:

5 goals now for Gabriel Jesus on the season.



3 more points for Arsenal as they stay atop the PL table.



Everything coming up Gunners 📞 pic.twitter.com/ikFTcEfS02