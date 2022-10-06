Англія

Українець висловився про чант, який виконали вболівальники "канонірів" вже у матчі першого туру АПЛ.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу Влада Седан поділився емоціями від пісні, яку вболівальники "канонірів" присвятили йому.

- У першому турі про тебе вже вболівальники Арсенала співали пісню.

- Ну, це родичі приїжджали. Всі все розуміють.

- Ні, ну серйозно. Які в тебе були відчуття?

- Я дуже був радий чути своїх родичів та друзів.

- Слухай… В Сіті про тебе також пісня була, але її не співали на кожному матчі.

- Тому що в моїх родичів є якась робота теж.

- Прямо в трансляції навіть чула, там шість чи сім разів співали фани Арсенала.

- Жартувати можна? Добре, серйозно. Безумовно, я був дуже приємно здивований. Після таких моментів хочеться ще більше подякувати їм за це на футбольному полі. Це підбадьорює, рухає тебе вперед. Хочеться бути ще вдвічі більше вдячним.

Дуже люблю вболівальників Арсенала. Користуючись можливістю, хотів би ще раз подякувати за теплу зустріч, за все те, що роблять для моєї сім’ї, країни. Багато хто підходить і каже: "Ми стоїмо разом з вами, з Україною, підтримуємо вас". Це дуже приємно.

Нагадаємо, раніше Зінченко висловив шанси Арсеналу виграти чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі.