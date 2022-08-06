Український виконавець тепер має свою пісню від уболівальників "канонірів".
Олександр Зінченко, getty images
06 серпня 2022, 14:38
У стартовому поєдинку англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/23 лондонський Арсенал зумів обіграти лондонський Крістал Пелес із рахунком 2:0.
У цьому протистоянні свій дебют в офіційних матчах за "канонірів" зробив один із лідерів збірної України Олександр Зінченко, який вийшов на поле з перших хвилин, відзначився асистом у моменті з першим голом і був замінений на 83-й хвилині.
Вболівальники Арсеналу, які приїхали на Селхерст Парк у якості гостей, віддячили 25-річному українцю за якісну гру персональним чантом (фанатською піснею).
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Оригінальний текст чанту:
Always believe in your soul,
You've got the power to know,
You're indestructible,
Always believe in
Zinchenko, oh!
Переклад:
Завжди довіряй своїй душі,
У тебе є сила, щоб знати,
Ти — незламний
Завжди вірте в
Зінченко, оу
Нагадаємо, що на нашому сайті також є реакція представників ЗМІ та вболівальників на першу офіційну гру Зінченка за Арсенал.