Англія

Український виконавець тепер має свою пісню від уболівальників "канонірів".

У стартовому поєдинку англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/23 лондонський Арсенал зумів обіграти лондонський Крістал Пелес із рахунком 2:0.

У цьому протистоянні свій дебют в офіційних матчах за "канонірів" зробив один із лідерів збірної України Олександр Зінченко, який вийшов на поле з перших хвилин, відзначився асистом у моменті з першим голом і був замінений на 83-й хвилині.

Вболівальники Арсеналу, які приїхали на Селхерст Парк у якості гостей, віддячили 25-річному українцю за якісну гру персональним чантом (фанатською піснею).

Оригінальний текст чанту:

Always believe in your soul,

You've got the power to know,

You're indestructible,

Always believe in

Zinchenko, oh!

Переклад:

Завжди довіряй своїй душі,

У тебе є сила, щоб знати,

Ти — незламний

Завжди вірте в

Зінченко, оу

