Англія

Німець висловився напередодні матчу з "гармашами".

В неділю, 9 жовтня, відбудеться суперматч між Арсеналом і Ліверпулем в АПЛ. Коуч "червоних" Юрген Клопп визнав, що низка гравців Арсеналу додали під керівництвом Мікеля Артети. Серед інших німець згадав і про Олександра Зінченка.

"Дуже хорошу роботу зробив Артета. Коли тобі, як тренеру, потрібен час, рідко хто тобі його дасть, і, можливо, не всі з нас заслуговують на це, тому що ти маєш бути хорошим, щоб використати цей час — і Мікель це зробив.

Я маю сказати, що дуже поважаю його. У Арсеналі вистачає талановитих футболістів. Про Мартінеллі ми знали ще до його переїзду в Англію, з Мартіном Едегором я розмовляв, коли йому було 15, коли весь світ хотів його, а він вибрав Реал. Я пам'ятаю, як ми сиділи за столом з його батьком і всі були дуже схвильовані.

Сака неймовірний із першого дня. І Габріель Жезус! Якщо хтось і знав, наскільки гарний він може бути не у футболці Сіті, то це був Мікель, бо він з ним працював. Те саме стосується і Зінченка. Про те, що Томас Парті дуже класний, ми всі знали, коли він ще грав у Атлетіко.

У Арсеналі чудова злагоджена лінія оборони, вони знають, як хочуть захищатися. Це молода дуже цікава команда, яка робить все дуже добре, і вони заслужено знаходяться там, де знаходяться прямо зараз. Тепер ми їдемо до них у гості.

Зрозуміло, що ми не думаємо про торішні матчі з Арсеналом, оскільки в цьому немає жодного сенсу, але ми намагатимемося доставити їм проблем. З нетерпінням чекаю на гру", — сказав Клопп на пресконференції.

Поєдинок Арсенал — Ліверпуль відбудеться на стадіоні Емірейтс. Початок — о 18:30. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.