Україна

Прес-конференція тренера Металіста після гри з Вересом.

Виконуючий обов'язки головного тренера Металіста Олег Ратій прокоментував перемогу харків'ян над рівненським Вересом (2:1) у матчі шостого туру УПЛ.

"На наш погляд, гра вийшла дуже бойова, як з однієї, так і з другої сторони. Хлопці з обох команд були дуже бойові і, напевно, глядачам подобається така гра. Ми подякували хлопцям за це.

З Шахтарем ми зіграли не так, як бажали вболівальники. Десь ми, тренери, недопрацювали, десь гравці. Сьогодні ж просили зіграти так, як вони вміють. Вони зіграли на рівні своїх можливостей і це перейшло в результат.

Напевно, сьогодні суперник змусив нас у другому таймі грати на утримання і на контратаках. У першому таймі ми могли утримувати м’яч в глибині поля й грати в пас, у другому ж суперники стали більше пресингувати, що й відбилося на грі".

Тренер відповів і на питання, чи була у команди додаткова мотивація перемогти після 1:6 від Шахтаря.

"Налаштовуємо на кожну гру хлопців, але те, що сталося у грі з Шахтарем ми не могли зрозуміти самі. Провели розмову з гравцями й прийшли до висновку, що мусимо грати так, як вміємо".

Ратій не оминув увагою і кадрові питання, а саме відсутність у заявці на гру Сергія Панасенка і травму Олександра Рибки, яку голкіпер отримав під час матчу.

"Стосовно Панасенка, планували його залучити у грі, тим більше, він виступав за Верес. Він гарний футболіст. І команда очікувала його побачити на полі. Але сталося так, що він отримав м’язеву травму. Десь на тиждень він вибув і тому не готувався до матчу.

Що стосується Олександра Рибки, зараз йому приклали лід й будемо дивитися, коли зійде набряк".

Насамкінець 52-річний фахівець прокоментував свої враження від реконструйованого стадіону Авангард.

На мій погляд, наразі стадіон відповідає тому, як воно має бути. І взагалі, Рівне гарне місто. Тут завжди були хороші команди. Я пам’ятаю, ще на початку 90-х років у вас була добра команда, яка доходила до фіналу кубку. Завжди із задоволенням приїжджали сюди. Потрібно подякувати вашим організаторам, керівництву, очільникам, які для вболівальників у цей тяжкий час створюють таке футбольне свято" — підсумував Ратій.

Свій коментар по матчу вже дав і розлючений головний тренер Вереса Юрій Вірт.