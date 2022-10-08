Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ на Football.ua.

У рамках десятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті розгромив Саутгемптон.

Команда Хосепа Гвардіоли відправила у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Саутгемптон 4:0

Голи: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Голанд, 65

Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Діаш, Аке, Канселу (Гомес 71) – Де Брюйне (Альварес 70), Родрі, Сілва (Льюїс 78) – Фоден (Гріліш 58), Голанд, Марез (Палмер 70)

Саутгемптон: Базуну – Вокер-Пітерс (Ларіос 79), Салісу, Белла-Кочап, Перро – С. Армстронг (Дженепо 66), Ворд-Праус, Діалло, Арібо (Мара 79) – А. Армстронг (Ельюнуссі 66), Адамс

Попередження: ... - Вокер-Пітерс