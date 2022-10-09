Англія

Football.ua представляє анонс матчу десятого туру чемпіонату Англії-2022/23.

У центральному матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Арсеналом та Ліверпулем, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 9 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після вчорашньої чергової розгромної перемоги Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії лондонський Арсенал опустився на другий рядок у турнірній таблиці, проте підопічні Мікеля Артети цієї неділі мають усі шанси повернути собі лідерство в АПЛ. Суперник у "канонірів" буде непростий, нехай зараз він і перебуває у не найкращій формі, виходячи зі становища у турнірній таблиці.

На минулих вихідних Арсенал впевнено обіграв Тоттенгем, зумівши закріпити свою перевагу в рахунку після вилучення Емерсона і здобути перемогу в принциповому протистоянні з рахунком 3:1. У тому матчі команда Артети довела, що здатна обігравати суперників із "великої шістки", але не забуваємо, що "каноніри" не перемагали Ліверпуль в АПЛ з 2020 рок

Здавалося, що після міжнародної паузи результати Ліверпуля стануть набагато кращими, ніж було до цього, але поновлення сезону в Англії почалося для мерсисайдців черговою осічкою. Так, "осічка" — це надто голосно сказано, адже Брайтон вже тривалий час іде в топ-4 турнірної таблиці і не перший рік є серйозним суперником.

Тим не менш, не можна ігнорувати той факт, що оборона "червоних" проти команди Роберто Де Дзербі була просто жахливою, тоді як до атаки Ліверпуля було набагато менше питань. Зараз головне питання наступне: якщо Арсеналу вдалося розкрити міцний та щільний захист Тоттенгему, то чого чекати у майбутній зустрічі з командою Юргена Клоппа? Якщо оборона Ліверпуля не зробила висновків за підсумками попереднього поєдинку з Брайтоном, то сьогодні їй точно буде несолодко.

За версією букмекерських компаній, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 2,62, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,63. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,72.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні — Джака, Партей, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Цимікас — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Фірміно, Луїс Діас

Не зіграють: Ельнені, Сміт-Роу — Артур Кейта, Окслейд-Чемберлен

Під питанням: ... — Робертсон, Джонс

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