Англія

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У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув мінімальну перемогу над Брайтоном.

Головним героєм зустрічі став форвард "шпор" Гаррі Кейн, який записав на свій рахунок єдиний гол у цьому протистоянні.

Огляд матчу:

Брайтон — Тоттенгем — 0:1

Гол: Кейн, 22

Брайтон: Санчес — Велтман (Велпіті, 89), Данк, Вебстер — Марч, Аллістер, Кайседо (Гілмор, 89), Еступіньян (Мітока, 71) — Гросс (Лаллана, 82), Троссар — Велбек

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Доерті, Біссума (Рішарлісон, 71), Хейберг, Бентанкур, Сессеньйон — Сон Хин Мін (Перішич, 80), Кейн (Скіпп, 90)

Попередження: Велтман, 49 — Кейн, 18, Біссума, 31.