Переможним голом відзначився Гаррі Кейн.
Конте і Де Дзербі, Getty Images
08 жовтня 2022, 21:23
У матчі дев'ятого туру АПЛ Брайтон на своєму полів приймав лондонський Тоттенгем.
Протистояння двох італійських алленаторе закінчилося поразкою екс-наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі — "шпори" Антоніо Конте здобули мінімальну перемогу завдяки голу Гаррі Кейна у середині першого тайму. Асист на свій рахунок записав Сон Хин Мін.
Брайтон — Тоттенгем — 0:1
Гол: Кейн, 22
Брайтон: Санчес — Велтман (Велпіті, 89), Данк, Вебстер — Марч, Аллістер, Кайседо (Гілмор, 89), Еступіньян (Мітока, 71) — Гросс (Лаллана, 82), Троссар — Велбек
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Доерті, Біссума (Рішарлісон, 71), Хейберг, Бентанкур, Сессеньйон — Сон Хин Мін (Перішич, 80), Кейн (Скіпп, 90)
Попередження: Велтман, 49 — Кейн, 18, Біссума, 31.
Також у суботу Челсі розгромно переграв Вулвергемптон, а Ман Сіті — Саутгемптон.