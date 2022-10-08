У матчі дев'ятого туру АПЛ Брайтон на своєму полів приймав лондонський Тоттенгем.

Протистояння двох італійських алленаторе закінчилося поразкою екс-наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі — "шпори" Антоніо Конте здобули мінімальну перемогу завдяки голу Гаррі Кейна у середині першого тайму. Асист на свій рахунок записав Сон Хин Мін.

Брайтон — Тоттенгем — 0:1

Гол: Кейн, 22

Брайтон: Санчес — Велтман (Велпіті, 89), Данк, Вебстер — Марч, Аллістер, Кайседо (Гілмор, 89), Еступіньян (Мітока, 71) — Гросс (Лаллана, 82), Троссар — Велбек

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Доерті, Біссума (Рішарлісон, 71), Хейберг, Бентанкур, Сессеньйон — Сон Хин Мін (Перішич, 80), Кейн (Скіпп, 90)

Попередження: Велтман, 49 — Кейн, 18, Біссума, 31.

Також у суботу Челсі розгромно переграв Вулвергемптон, а Ман Сіті — Саутгемптон.