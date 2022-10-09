Англія

Фахівець висловив думки перед матчем з Евертоном.

Напередодні перед грою АПЛ між Манчестер Юнайтед та Евертоном, головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поспілкувався зі ЗМІ.

"Чи сподіваємося ми на позитивний результат? Тут не йдеться про надію, ми просто повинні це зробити. Насамперед ми повинні скласти план і втілити його в життя з усією пристрастю, бажанням та максимально високою інтенсивністю. Ми повинні бути готові почати грати так, як нам потрібно, з першої хвилини.

Евертон — це справжній, правильний суперник. Вони не програвали в останніх шести матчах, тож буде непросто. Вони добре організовані та грають із пристрастю, тому вони мені подобаються. Ми зробимо все можливе, щоб здобути правильний результат, яким є перемога.

Потрібно дивитися позитивно на напружений графік, як на можливість набрати багато очок. Ми будемо задіяні у трьох турнірах, і нам просто потрібно йти від гри до гри, кожного разу роблячи правильні висновки. Граємо, робимо висновки, рухаємося далі і готуємось до наступної гри", — сказав тренер.

Матч між Евертоном та Манчестер Юнайтед пройде 9 жовтня на Гудісон Парк. Початок гри о 21:00.