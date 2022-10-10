Англія

Дивіться огляд гри Прем’єр-ліги на Football.ua.

У рамках десятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед завітав у гості до Евертона, який до цього не програвав у шести матчах національної першості поспіль.

Футболісти Френка Лампарда, із Віталієм Миколенком у стартовому складі, і звітну зустріч розпочали зі швидкого забитого м’яча, однак ще до завершення першої чверті ігрової години були змушені виймати м’яч у відповідь із сітки власних воріт.

Ба більше — Юнайтед устигли до перерви навіть вийти вперед за рахунком на табло, а автором голу з їхнього боку став Кріштіану Роналду, якого нищівно критикували фанати за низьку результативність у цьому сезоні.

Друга половина зустрічі для обох команд була доволі важкою, проте в підсумку "іриски" бодай змогли спрямувати м’яч у площину чужих воріт із одного зі своїх десяти ударів за цей період, на відміну від суперників, але зрештою все одно програли.

Огляд матчу:

Евертон — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Івобі, 5 — Антоні, 15, Роналду, 44

Евертон: Пікфорд — Коулмен (Гарнер, 75), Коуді, Тарковскі, Миколенко — Онана, Гує (Калверт-Льюїн, 76), Івобі, Грей, Гордон (Макніл, 67) — Мопе (Рондон, 84).

Манчстер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес, Лінделеф, Далот — Еріксен (Мактоміней, 83), Каземіро, Рашфорд, Бруну, Антоні (Варан, 90+3) — Мартіаль (Роналду, 29).

Попередження: Онана, Гордон — Мактоміней.