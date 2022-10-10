Англія

"Каноніри" хочуть зберегти нападника.

Арсенал активно працює над посиленням складу, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів команди.

Як повідомляє Football Insider, "каноніри" хочуть продовжити контракт із нападником Габріелем Мартінеллі.

Бразильський футболіст цього сезону відіграв 11 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та двома асистами.

Поточний контракт гравця діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Габріель Мартінеллі хоче забрати легендарний 14 номер в Арсеналі після відходу Обамеянга.