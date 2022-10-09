Англія

Лондонці залишаються на першій сходинці.

У центральному матчу десятого туру чемпіонату Англії-2022/23 зійшлися лондонський Арсенал та Ліверпуль. Господарі столичного Емірейтс тричі виходили вперед у рахунку, і у підсумку таки зуміли здобути 3 пункти.

По завершенні гри "каноніри" з 24 пунктами після дев'яти матчів залишилися на першій сходинці, випереджаючи Ман Сіті на 1 заліковий бал. "Червоні" у свою чергу перебувають на десятому місці — підопічні Юргена Клоппа здобули лише 10 очок у восьми проведених поєдинках.

Героєм матчу можна назвати Букайо Сака, який записав до свого активу 2 м'ячі. На рахунку Габріеля Мартінеллі також є 2 результативні дії — гол і асист.

У складі ж Ліверпуля одним із м'ячів відзначився Дарвін Нуньєс, який забив вперше за 2 місяці. Другий гол команди — на рахунку Роберто Фірміно.

Арсенал — Ліверпуль — 3:2

Голи: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пен) — Нуньєс, 34, Фірміно, 54

Арсенал: Ремсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Такехіро — Томас, Джака — Сака (Ф. Вієйра, 90+4), Едегор (Тірні, 82), Мартінеллі — Жезус (Нкетіа, 90+1)

Ліверпуль: Беккер — Александер-Арнольд (Гомес, 46), Матіп (Конате, 46), ван Дейк, Цімікас — Хендерсон, Тьяго Алькантара - Салах (Фабіньо, 69), Жота (Елліотт, 81), Діас (Фірміно, 42) — Нуньєс

Попередження: Едегор, 45+3 — Діас, 6, Фірміно, 71.

Відзначимо, що українського захисника Арсенала Олександра Зінченка не було у заявці на матч.

Недільну програму десятого туру АПЛ завершать Евертон та Манчестер Юнайтед. Наш співвітчизник Віталій Миколенко почне поєдинок з перших хвилин.