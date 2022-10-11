Англія

Лондонці можуть посилити склад вихованцем Барселони.

Арсенал розглядає можливий літній перехід екс-форварда Барселони Феррана Ютгла .

Минулого літа Ютгла перейшов до Брюгге.

23-річний нападник був розчарований відсутністю шансів у рідній команді з Камп Ноу, та забив лише два голи в дев’яти матчах минулого сезону після того, як забив вражаючі 19 голів за команду B у сезоні-2021/22.

Його форма в Брюгге привернула увагу всієї Європи, і, згідно з повідомленнями Todofichajes.com, Арсенал зацікавлений у тому, щоб придбати футболіста за 15 мільйонів фунтів.

Мікель Артета все ще шукає підсилення для атаки, особливо якщо лондонцям вдасться кваліфікуватися до ЛЧ.

Минулих вихідних його команда впевнено переграла Ліверпуль вдома.