Англія

Швед стане гравцем "шпор" на постійній основі.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте наголосив, що клуб має намір підписати нападника Деяна Кулушевського на постійній основі. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Нагадаємо, що швед виступає за "шпор" на правах оренди, його контракт належить Ювентусу.

У контракті є пункт, що якщо Кулушевскі зіграє за Тоттенгем 20 ігор (мінімум 45 хвилин у кожному матчі), а також якщо лондонський клуб кваліфікується до Ліги чемпіонів, то зможе викупити шведського футболіста за 35 мільйонів євро. У будь-якому іншому випадку Тоттенгем має пункт викупу Кулушевскі на постійній основі за іншу фіксовану суму, розмір якої не уточнюється.

"Він жадає більшого і хоче стати топгравцем. Це буде дуже розумне підписання для Тоттенгему", — сказав Конте.

У поточному сезоні швед провів за "шпор" 9 матчів, у яких забив один гол і віддав три асисти.