Англія

Іспанець відмовився працювати в клубі АПЛ.

Екстренер Севільї Хулен Лопетегі не очолить Вулвергемптон. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво англійського клубу отримало відмову від іспанця після відповідної пропозиції. Фахівець наголосив, що хоче розглянути інші пропозиції.

Нагадаємо, нещодавно Вулвз звільнили Бруну Лаже. Наразі виконує обов'язки головного тренера Стів Девіс.

Додамо, останні три роки Лопетегі тренував Севілью. З клубом він виграв Лігу Європи у сезоні-2019/20. 6 жовтня фахівця звільнили після невдачі в матчі Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії (1:4).