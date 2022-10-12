Ліга Європи

Українець та ще троє футболістів відновлюються після травм.

Лондонський Арсенал продовжує підготовку до матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти новерзького Буде-Глімту. Про це повідомляє Football Daily.

За інформацією джерела, тренування "канонірів" під керівництвом Мікеля Артети пропустили одразу четверо футболістів — Олександр Зінченко, Габріель Жезус, Мохамед Ельнені та Еміл Сміт-Роу.

Нагадаємо, українець пропустив минулий матч проти Ліверпуля в АПЛ через м'язову травму, а Жезус в одному з епізодів зустрічі отримав травму голови, втративши свідомість.

Матч Буде-Глімт – Арсенал відбудеться завтра, 13 жовтня, о 19:45 за київським часом.