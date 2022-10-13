Англія

Тренер "червоних дияволів" похвалив свого футболіста.

Ерік тен Гаг висловився про досягнення Кріштіану Роналду позначки 700 голів на клубному рівні.

"Це феноменально. А футбол – це командна гра, і ми висловлюємо це певним чином. Я думаю, Кріштіану знає, що ми не можемо нічого досягти без команди, але я маю сказати, що 700 м'ячів – величезний індивідуальний показник.

Якщо ти досягаєш цього – це буде неймовірно. 700 голів за клуби. Небагато гравців досягають позначки в 700 матчів, а він забив 700 голів", — наводить слова тен Гага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Роналду забиває 20 сезонів поспіль у чемпіонатах.