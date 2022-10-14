Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів у непростий футбольний жовтень.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 11-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

ТОТТЕНГЕМ — ЕВЕРТОН

СУБОТА, 15 ЖОВТНЯ, 19:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після непростої перемоги над франкфуртським Айнтрахтом посеред тижня лондонський Тоттенгем очолив свою групу в Лізі чемпіонів. Проте це лідерство поки що нічого не означає та не гарантує з турнірної точки зору, оскільки Марсель та лісабонський Спортинг відстають лише на одне очко, а попереду ще два тури. Що стосується АПЛ, то календар останніх матчів "шпор" загалом був досить непростим, але підопічні Антоніо Конте зуміли здобути типову для себе прагматичну перемогу над Брайтоном з рахунком 1:0, реабілітувавшись якоюсь мірою через прикру поразку від Арсеналу в дербі північного Лондона (1:3).

Наступний суперник Тоттенгема, що наразі займає третій рядок в АПЛ, також не є з розряду простих. Звичайно, якщо згадати старт сезону, то були побоювання, що Френк Лемпард незабаром залишить посаду головного тренера "ірисок", але Евертону вдалося впоратися з труднощами та маленькими кроками піднятися до середини турнірної таблиці. Так, "ірискам" не вистачає забивного форварда на тлі тривалого відсутності через травму Домініка Калверта-Льюїна та продаж Рішарлісона в Тоттенгем минулого літа, але варто також віддати належне Евертону — мерсісайдський клуб нехай і мало забиває, але в той же час мало пропускає. Наразі "іриски" пропустили найменше голів серед всіх команд Прем'єр-ліги, у чому є заслуга і нашого співвітчизника Віталія Миколенка Проти команд "великої шістки" український лівий захисник уже проявляв себе з найкращого боку проти Ліверпуля в очному протистоянні з Мохамедом Салахом. Чи вдасться зіграти так само надійно цими вихідними проти більш оборонного Тоттенгема?

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,49, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 6,94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Догерті, Хейб'єрг, Бентанкур, Перішич — Кулушевскі, Кейн, Сон

Евертон: Пікфорд — Коулман, Коуді, Тарковскі, Миколенко — Івобі, Гує, Онана — МакНіл, Мопе, Грей

Не зіграють: Емерсон, Танганга — Годфрі, Гордон, Паттерсон, Таунсенд

Під питанням: Кулушевскі, Рішарлісон — Міна, Голгейт

прогноз 1:1

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД

НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Атакуюча лінія Манчестер Юнайтед, дивлячись на імена у складі, має досить грізний вигляд. У стані "червоних дияволів" є кому створювати моменти, але в той же час далеко не завжди є кому забивати. Якщо ви дивилися вчорашній матч МЮ у Лізі Європи проти Омонії, то розумієте, про що йдеться мова. У тій зустрічі Ерік тен Гаг вирішив не ризикувати і випустив фактично повністю основний склад, але навіть це змусило понервувати всіх уболівальників манкуніанців. 33 удари, 12 з яких у площину воріт — голкіпер Омонії зіграв майже феноменально, якби не пропустив у компенсований до другого тайму час єдиний м'яч від Скотта Мактомінея, але на своєму полі Юнайтед мав закривати цей матч ще в першому таймі. Потрібно робити висновки, оскільки проти Ньюкасла Мактоміней вже не зможе вийти і принести "валідольну" перемогу через перебір жовтих карток, а з урахуванням низки кадрових втрат та енерговитратного поєдинку з Омонією поки що є питання, наскільки добре будуть готові "червоні дияволи" у фізичному плані в ці вихідні.

Поки багато розмов в англійському футболі ведеться щодо феноменальної форми Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті, тривалого лідерства Арсеналу, незадовільних результатів Ліверпуля та останнього місця Лестера, гравці Ньюкасла тихо піднялися аж на шосте місце в турнірній таблиці. З одного боку, календар "сорок" був не найважчим, тоді як з єдиним суперником із "великої шістки" набрати очок прикрим чином не вдалося (1:2 з Ліверпулем). З іншого боку, "сороки" досягали останніх результатів проти симпатичних команд чи тих, хто зараз перебуває у хорошій формі. 5:1 з Брентфордом (саме з тим, якому розгромно поступався МЮ цього сезону), 4:1 з Фулгемом, а також нічиї з Крістал Пелес Патріка Вієйра та Борнмутом, який після зміни головного тренера здивував багатьох і піднявся аж на восьме місце. У будь-якому разі, наразі немає жодних передумов для того, що Ньюкасл не створить МЮ проблем. Також немає жодної впевненості, що "червоні дияволи" залишать поле у якості переможців, незважаючи на статуси домашньої команди та фаворита на папері.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,97, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 3,73. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу — Фернандеш, Каземіро, Еріксен — Антоні, Роналду, Рашфорд

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Віллок — Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен

Не зіграють: Ван-Біссака, Вільямс, Грінвуд, Магвайр, Мактоміней, ван де Бек — Дарлоу, Крафт, Рітчі, Шелві

Під питанням: Марсьяль — Ісак

прогноз 2:2

ЛІВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Другий тиждень поспіль Ліверпуль зіграє у головному матчі туру англійської Прем'єр-ліги, хоча зараз, якщо брати до уваги виступи мерсисайдців в АПЛ, вони відверто здали позиції, мають купу проблем, перебувають у середині таблиці та відстають від першого місця аж на 14 очок. Зараз про потенційне чемпіонство підопічних Юргена Клоппа, боротьба за яке прогнозувалась на початку сезону, вже ніхто не говорить. Предметом обговорення є те, чи вдасться німецькому фахівцю виправити поточну ситуацію, адже зараз майбутній поєдинок проти Манчестер Сіті, з яким Ліверпуль кілька років поспіль конкурував за "золото" АПЛ, вже не виглядає настільки принциповим.

Минулого тижня теперішній головний конкурент "містян" в АПЛ, лондонській Арсенал, переміг Ліверпуль у видовищному матчі (3:2) і зберіг своє лідерство в АПЛ, але відставання Сіті від "канонірів", як і раніше, становить лише одне очко. Зараз втрачати пункти зайвий раз не бажано ні Манчестер Сіті, ні Арсеналу, а те, що команда Хосепа Гвардіоли все-таки має свої вразливі сторони, доводили цього сезону поєдинки з Ньюкаслом в АПЛ і Копенгагеном у Лізі чемпіонів посеред цього тижня. Ліверпуль навпаки познущався над Рейнджерс в останньому матчі та здобув нищівну перемогу з рахунком 7:1, незважаючи на бляклий перший тайм. Можливо, Гвардіола свідомо вирішив поберегти сили своєї команди в ЛЧ, пам'ятаючи про майбутню зустріч із мерсисайдцями. Також не можна виключати, що Ліверпуль свідомо провалив перший тайм з Рейнджерс із цієї ж причини, а потім легко впорався із суперником після перерви.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,83, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3,97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,33.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, ван Дейк, Конате, Цимікас — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Жота

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Аканжі, Лапорт, Гомес — Родрі, Бернарду Сілва, де Брюйне — Фоден, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Александр-Арнольд, Матіп, Кейта, Луїс Діас — Вокер, Філліпс, Стоунс

Під питанням: Джонс, Окслейд-Чемберлен — ...

прогноз 2:3

БРЕНТФОРД — БРАЙТОН

П'ЯТНИЦЯ, 14 ЖОВТНЯ, 22:00. БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, БРЕНТФОРД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Норгорд, Стракоша — Модер

Під питанням: Янссон — ...

прогноз 1:1 ЛЕСТЕР — КРІСТАЛ ПЕЛЕС СУБОТА, 15 ЖОВТНЯ, 14:30. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Бертранд, Ндіді, Перейра — Батленд, Клайн, Макартур, Річардс, Фергюсон

Під питанням: Еванс, Менді — ...

прогноз 1:2

ВУЛВЕРГЕМПТОН — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ СУБОТА, 15 ЖОВТНЯ, 17:00. МОЛІНЬЮ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Шикіньо, Каллайджич, Коллінз, Нету, Хіменес — Колбек, Ніакате, Річардс

Під питанням: Траоре — ...

прогноз 0:0

ФУЛГЕМ — БОРНМУТ СУБОТА, 15 ЖОВТНЯ, 17:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГРЕМ СКОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Вілліан, Курзава, Соломон, Чалоба — Брукс, Келлі

Під питанням: Мітрович, Тете — Станіслас

прогноз 1:1

АСТОН ВІЛЛА — ЧЕЛСІ НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 16:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТС ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Аугустінссон, Дінь, Дієго Карлос, Камара — Канте, Фофана

Під питанням: Бейлі — Джеймс, Зієш

прогноз 1:1

ЛІДС ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 16:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Хьельде, Сімон, Даллас, Форшоу — Ель-Нені, Сміт-Роу

Під питанням: Бейлі — Зінченко

прогноз 0:2

САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ГЕМ НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 16:00. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Лавія, Лівраменто — Агуерд, Огбонна

Під питанням: ... — Антоніо, Корне,