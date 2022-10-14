Клуб запропонував контракт колишньому менеджеру.
Нуну Ешпіріту Санту. Getty Images
14 жовтня 2022, 13:54
Після невдалого початку сезону, а в АПЛ Вулвергемптон йде на 18 місці, керівництво звільнило Бруну Лаже.
Ходили чутки про можливе призначення на вакантну посаду звільненого з Севільї Хулена Лопетегі, але цей варіант також відпав.
Зараз боси "вовків" ведуть перемовини з кількома фахівцями, одним з яких є їх колишній тренер Нуну Ешпіріту Санту.
Перемовини з ним тривають, але вони ще не вдарили по руках. 48-річний Нуну, спокушений потенційним поверненням, але все ще обговорює проєкт.
Нагадаємо, що Санту з 2017 по 2021 рік тренував команда, після чого прийняв пропозицію від Тоттенгема, але так і не зміг проявити себе на новому місці роботи. Влітку 2022 року він очолив саудівський Аль-Іттіхад.