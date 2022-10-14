Англія

Клуб запропонував контракт колишньому менеджеру.

Після невдалого початку сезону, а в АПЛ Вулвергемптон йде на 18 місці, керівництво звільнило Бруну Лаже.

Ходили чутки про можливе призначення на вакантну посаду звільненого з Севільї Хулена Лопетегі, але цей варіант також відпав.

Зараз боси "вовків" ведуть перемовини з кількома фахівцями, одним з яких є їх колишній тренер Нуну Ешпіріту Санту.

Перемовини з ним тривають, але вони ще не вдарили по руках. 48-річний Нуну, спокушений потенційним поверненням, але все ще обговорює проєкт.

Нагадаємо, що Санту з 2017 по 2021 рік тренував команда, після чого прийняв пропозицію від Тоттенгема, але так і не зміг проявити себе на новому місці роботи. Влітку 2022 року він очолив саудівський Аль-Іттіхад.