Англія

Пеп з повагою висловився про "червоних", попри невтішні результати команди Клоппа.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився перед матчем АПЛ проти Ліверпуля.

"Ліверпуль завжди був нашим головним суперником, буде ним і зараз. З урахуванням ЧС-2022 може статися що завгодно. Це хороша команда, які мають залучені на стадіоні вболівальники.

На Енфілді ми грали дуже добре. Чи це перемога, чи поразка, — ми демонстрували неймовірний характер.

Минулого сезону Ліверпуль був на шляху до найпрестижнішого досягнення – виграшу чотирьох титулів. Але через дві маленькі деталі вони не досягли того, чого ще не домагалася жодна англійська команда.

Я не звертаю уваги на те, що зараз у них добрий чи поганий період. Вони знають, що останніми роками ми боролися за більшість змагань та титулів. І ми були трохи кращими, особливо в АПЛ, але нічого не змінює мого ставлення до Ліверпуля" — цитує Гвардіолу Sky Sports.

Матч Ліверпуль — МС буде зіграно в неділю. Початок матчу — о 18:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.