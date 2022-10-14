Україна

Фахівець поспілкувався із прес-службою після гри з Минаєм.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився думками про нічию у матчі сьомого туру УПЛ проти Миная — 1:1.

"Це була хороша бойова гра. Обидві команди заслуговували здобути хоча б по одному очку. Ми добре розпочали, забили швидкий гол. Після цього Минай більше контролював гру. Суперник нас переважав у деяких епізодах гри. Ми припускалися великої кількості браку, тому змушені були багато грати без м'яча.

Другий тайм краще розпочала наша команда. Але ми знову пропустили курйозний гол — як це було у матчі з Металістом. Така ж помилка.



Мені сподобалися дії команди у заключній частині гри. Ми додали. Гостро атакували. Чудовий момент мав Станіслав Шарай ще за рахунку — 1:0 на нашу користь. Забий він з шести метрів — Минаю було б важко відігратися. Такі моменти треба реалізовувати. Загалом, нічия — закономірна. Готуємося до наступної гри.



Сьогодні ми провели невелику ротацію. Василь Курко змінив Романа Мірошника. Станіслав Шарай вийшов зі старту замість Олександра Лебеденка, який два дні не тренувався. В нього, нагадаю, народилася дитина. В цілому, я задоволений хлопцями. Була самовіддача, була хороша реакція на поразку від Металіста", — сказав Вірт.

Відео голів та огляд матчу між Вересом та Минаєм можна дивитись на Football.ua.