Україна

Відновлення голкіпера Динамо йде за планом.

Воротар Динамо Георгій Бущан розповів, коли можна очікувати його повернення на поле.

"Що стосується мого самопочуття, я вже працюю на полі. За пару тижнів сподіваюся бути в строю разом із командою. Навантаження я отримував у тренажерній залі, а тепер почав бігову роботу на полі. І у найближчий час планую повернутися до команди.

Прикро, що у нас виникла така складна ситуація з травмами воротарів, та й результати невтішні. Але хлопці хочуть перемагати у кожному матчі, просто потрібно пережити цей складний період.

Жодна команда в Україні не провела разом стільки часу. З весни ми граємо, товариські матчі, потім були збори та розпочалися офіційні матчі. Відсутність відпочинку – це не скарга, а фактор, який, можливо, теж впливає на результати команди.

Але я впевнений у хлопцях і у тренерському штабі, а також у тому, що ми вийдемо на належний рівень та будемо перемагати у кожному поєдинку", — цитує Бущана офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Бущан отримав травму в матчі з Фенербахче в Лізі Європи.