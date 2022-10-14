Англія

Півзахисник продовжить виступати за "містян".

Манчестер Сіті чудово попрацював над посиленням складу в минуле літнє трансферне вікно, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт "містян", клуб підписав новий контракт із півзахисником Філом Фоденом.

Нова угода між англійським півзахисником та Манчестер Сіті розрахована до літа 2027 року.

Зазначимо, що Філ Фоден відіграв 182 поєдинки за "містян", у яких відзначився 52 голами та 36 результативними передачами.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті — найдорожчий клуб світу за версією Тransfermarkt, Динамо — в топ-100.